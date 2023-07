Visite de la préfecture du Cher Hôtel de la Préfecture Bourges, 16 septembre 2023, Bourges.

Visite de la préfecture du Cher Samedi 16 septembre, 10h00, 11h00, 14h15, 15h15 Hôtel de la Préfecture

Le cicuit de visite proposé :

1 – Les façades

2 – Le hall d’entrée

3 – L’antichambre

4 – le secrétairiat du préfet

5 – Le bureau du préfet

6 – La salle Érignac

7 – La chambre d’invité

8 – La salle à manger

9 – Les jardins (si la météo le permet)

Au cours du circuit proposé, l’artisanat d’art seramis à l’honneur.

L’accueil des visiteurs se fera place Marcel-Plaisant.

Les personnes non inscrites ne pourront pénétrer à l’intérieur de l’enceinte de la préfecture.

Hôtel de la Préfecture Place Marcel-Plaisant 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 67 18 18 http://www.cher.gouv.fr/ https://twitter.com/Prefet18;https://www.facebook.com/Prefet18/ [{« type »: « email », « value »: « pref-communication@cher.gouv.fr »}] La préfecture : partie subsistante de l’ancien palais ducal édifié en 1370 par le duc Jean de Berry. Devenu bien national à la Révolution, le petit palais devient officiellement Préfecture du Cher en 1800, date de leur création. Résidence du préfet, elle abrite des salons privatifs, des salles de réceptions, et les bureaux des cabinets. Le jardin qui surplombe la ville prend ses fondations sur d’anciens vestiges. Pour se rendre à la préfecture du Cher : Par bus : Transports urbains de Bourges et de son agglomération sur www.agglobus.com – Arrêt »EUROPE » lignes départementales (communes/Bourges) sur www.ligne18.fr A partir de la gare SNCF de Bourges : – à pied : trajet d’environ 22 mn – en bus : trajet d’environ 11 mn : ligne 01 (Foulonne/Rotée/Golf) de l’arrêt »BOURGES-GARE SNCF » à l’arrêt « EUROPE » Pour stationner : – Parking gratuit le plus proche : Séraucourt/centre historique (1 000 places) – Parkings payants les plus proches : Parking place Marcel Plaisant, et parking »Mairie/cathédrale » (300 places)

Préfecture du Cher – BREC – Sébastien JACQUES