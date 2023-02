Wondersoul / Shake Hôtel de la Musique St Marcel Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ Hôtel de la Musique St Marcel 25 BD de Saint-Marcel, 13011 Marseille 11e Arrondissement Marseille 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le groupe WONDERSOUL rend un vibrant hommage aux grands artistes qui ont marqué la Soul, et le Funk. Pas moins de 7 musiciens sur scène vous feront danser sur les plus grand titres de Stevie Wonder, Aretha Franklin, Earth, Wind & Fire, ou encore Jamiroquai et Bruno Mars !

Déroulement de la soirée

20h00 : 1ère partie SHAKE Pop Rock Cover

20h45 : Changement plateau

21h00 : WONDERSOUL Tribute Soul Funk

23h00 : Fin du concert

Bar à disposition

Restauration possible en livraison

2023-03-03T20:00:00+01:00

2023-03-03T23:00:00+01:00

