De la Matière à l’Expression HOTEL DE LA MONNAIE, 1 avril 2023, Vic-sur-Seille.

L’Office de Tourisme du Pays du Saulnois met en valeur deux sites emblématiques du Pays du Saulnois!

La sculpture est à l’honneur à l’Hôtel de la Monnaie de Vic sur Seille, Petite Cité de Caractère. Savoir-faire, création, authenticité, tradition sont les maîtres mots de ces artisans d’art qui habitent le Pays du Saulnois et qui sont présents lors de ce week-end: Michel Dardaine, Jean-Francois Laurent et Handmade by John, sculpteurs, créateurs qui façonnent, transforment et subliment la matière.

Une visite guidée de Vic sur Seille aura lieu samedi 1er avril à 20h. Sur réseravation au 03 87 01 16 26.

Samedi 1er et Dimanche 2 avril 2023 à l’Hôtel de la Monnaie.

Sur le site du Puits salé de Dieuze, une exposition photo retrace les différentes étapes de sa restauration par les Compagnons du Devoir afin de comprendre le fonctionnement de ce lieu incontournable de l’exploitation du sel, véritable fil rouge de l’histoire du Pays du Saulnois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:30:00+02:00

2023-04-02T13:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

©JF Laurent @HandmadebyJohn ©Michel Dardaine