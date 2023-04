Dialogue Citoyen Transnational (Jour 2) Hôtel de la Métropole de Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Dialogue Citoyen Transnational (Jour 2) Hôtel de la Métropole de Lyon, 26 mai 2023, Lyon. Dialogue Citoyen Transnational (Jour 2) Vendredi 26 mai, 09h00 Hôtel de la Métropole de Lyon Citoyens issus des communes jumelées et de la société civile Sessions de travail et d’échanges sur « Politiques et programmes européens : traductions sur le terrain » et construire les nouvelles coopérations de demain.

Comme pour le Jour 1, ces échanges réuniront des acteurs européens et locaux. Hôtel de la Métropole de Lyon 20 rue du Lac, 69003 Lyon Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-des-europeens-lyon/evenements/dialogue-citoyen »}] https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.758093&mlon=4.8544#map=17/45.75809/4.85440 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

JME Lyon Maison des Européens Lyon / EUROPE DIRECT LYON

