Simulation du Parlement européen Hôtel de la Métropole de Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Simulation du Parlement européen Hôtel de la Métropole de Lyon, 24 mai 2023, Lyon. Simulation du Parlement européen Mercredi 24 mai, 09h00 Hôtel de la Métropole de Lyon Sur inscription / Gratuit pour les lycéens, 3€ pour les étudiants (adhérents), 5€ pour les non-adhérents. Lycéen.e, étudiant.e, jeune de moins de 35 ans ? Intéressé.e par l’Europe ? ‍♀️Mets-toi dans la peau d’un.e eurodéputé.e pour une journée ! Sauras-tu négocier et construire une législation européenne avec les autres groupes politiques ?

Les Jeunes Européens – Lyon organisent une simulation du Parlement européen en partenariat avec la Ville et la Métropole de Lyon.

Quand ?

Le mercredi 24 mai 2023, de 9h00 à 16h30

Ateliers préparatoires à la Simulation (en visio) : Le vendredi 12 mai 2023: Le workshop « Fonctionnement des institutions européennes » (en visio, obligatoire). C’est une séance préparatoire à la Simulation animée par Madame la Députée européenne Gwendoline Delbos-Corfield. Le mercredi 17 mai 2023: Atelier sur les Institutions européennes par Madale le Professeur de la Chaire Jean Monnet G. Marti le 17 mai de 18h00 à 19h00 (en hybride, optionnel).

Introduction à la Simulation par les Jeunes Européens – Lyon le 17 mai de 19h00 à 20h00 (en visio, obligatoire).

Quoi ?

Une Simulation du Parlement européen est un jeu de rôle interactif pour débattre d’un sujet d’actualité, légiférer sur une directive simplifiée, et devenir pendant quelques heures député.e européen.ne. La conclusion de ce jeu ludique réunira toutes les participantes et participants lors d’une plénière animée par Madame la Députée européenne Gwendoline Delbos-Corfield. Hôtel de la Métropole de Lyon 20 rue du Lac, 69003 Lyon Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/1buZMhHxheRVSivArrVKbGDyG4084ESbcMLWKtnUSJUY/viewform?edit_requested=true »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T09:00:00+02:00 – 2023-05-24T16:30:00+02:00

2023-05-24T09:00:00+02:00 – 2023-05-24T16:30:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Hôtel de la Métropole de Lyon Adresse 20 rue du Lac, 69003 Lyon Ville Lyon Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Hôtel de la Métropole de Lyon Lyon

Hôtel de la Métropole de Lyon Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Simulation du Parlement européen Hôtel de la Métropole de Lyon 2023-05-24 was last modified: by Simulation du Parlement européen Hôtel de la Métropole de Lyon Hôtel de la Métropole de Lyon 24 mai 2023 Hôtel de la Métropole de Lyon Lyon lyon

Lyon Métropole de Lyon