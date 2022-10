Super Demain 2022 – Journée Pro Hôtel de la Métropole de Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Une journée gratuite à destination des professionels Hôtel de la Métropole de Lyon 20 rue du Lac, 69003 LYON Lyon 3e Arrondissement Lyon 69003 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.superdemain.fr/programme-journee-des-pros-2022 »}] L‘arrivée massive des technologies numériques dans notre quotidien, dans nos écoles, nous transforme, comme elle transforme le monde. Elle bouleverse nos manières de vivre, de communiquer et même d’apprendre. Le nouveau thème de cette année s’intéresse au corps, aux enfants et au numérique. Une expo centrale permettra de faire le point sur le corps malmené, avatar, augmenté et interface. Super Demain se concentre désormais sur les enfants de 3 à 13 ans. Un nouvel évènement arrive bientôt, dédié aux adolescents. En plus de l’expo centrale, des masterclass, des visites d’espace et des démos d’outils, nous organisons cette année une kyrielle d’ateliers collaboratifs, parce qu’on apprend (mieux) en faisant et à plusieurs. Plus d’infos et inscriptions: https://www.superdemain.fr/programme-journee-des-pros-2022

