Découvrez l’Hôtel de la Marine : trésor maritime du XVIIe siècle et voyage dans l’histoire de Louis XIV Hôtel de la Marine – Siège du Commandement des écoles de la gendarmerie nationale Rochefort Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Rochefort Découvrez l’Hôtel de la Marine : trésor maritime du XVIIe siècle et voyage dans l’histoire de Louis XIV Hôtel de la Marine – Siège du Commandement des écoles de la gendarmerie nationale Rochefort, 16 septembre 2023, Rochefort. Découvrez l’Hôtel de la Marine : trésor maritime du XVIIe siècle et voyage dans l’histoire de Louis XIV 16 et 17 septembre Hôtel de la Marine – Siège du Commandement des écoles de la gendarmerie nationale Gratuit. Sur inscription auprès du musée Hèbre. Carte d’identité obligatoire. Se présenter 15 minutes avant la visite devant l’Hôtel de la Marine. L’Hôtel de la Marine, érigé au XVIIe siècle dans le but d’accueillir Louis XIV, est l’un des joyaux du patrimoine maritime national. Il a été officiellement reconnu en 2015 en tant que Monument historique. Vous pouvez découvrir la partie historique de cet hôtel lors d’une visite commentée assurée par les guides-conférenciers de la ville de Rochefort. Hôtel de la Marine – Siège du Commandement des écoles de la gendarmerie nationale 2 rue Toufaire, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Centre Ville Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 82 91 60 http://www.ville-rochefort.fr/culture [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 82 91 60 »}] L’hôtel de la Marine, construit au XVIIe siècle pour y recevoir Louis XIV, constitue l’un des fleurons du patrimoine maritime national et est reconnu en 2015 par son inscription au titre des Monuments historiques. Edifié à partir de 1671, à l’emplacement d’un château-fort qui a donné son nom à la ville, l’hôtel de la Marine, d’abord connu sous le nom de « maison du roi », avait été initialement conçu comme le lieu destiné à accueillir Louis XIV pour une visite de l’arsenal qu’il n’a jamais effectué, avant de devenir, dès la fin du XVIIe siècle, la résidence des intendants. À la veille de la Révolution (1781), ce sont les commandants de la marine qui investissent ce lieu emblématique du pouvoir, laissant aux intendants l’hôtel de Cheusses (actuel musée de la marine). Devenu préfecture maritime en 1800, l’édifice reste dans le giron de la marine jusqu’en 2002. Acheté par la ville, il accueille aujourd’hui le « Commandement des écoles de la gendarmerie nationale ». Places de stationnement en ville ou Cours Roy-Bry. Accès au site uniquement dans le cadre des visites proposées par le service du patrimoine de la ville de Rochefort. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Frédéric Chasseboeuf Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Rochefort Autres Lieu Hôtel de la Marine - Siège du Commandement des écoles de la gendarmerie nationale Adresse 2 rue Toufaire, 17300 Rochefort Ville Rochefort Departement Charente-Maritime Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Hôtel de la Marine - Siège du Commandement des écoles de la gendarmerie nationale Rochefort

Hôtel de la Marine - Siège du Commandement des écoles de la gendarmerie nationale Rochefort Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochefort/