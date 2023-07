Hôtel de la Marine – Visite libre des Appartements des Intendants du Garde-Meuble de la Couronne Hôtel de la Marine Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Hôtel de la Marine – Visite libre des Appartements des Intendants du Garde-Meuble de la Couronne 16 et 17 septembre Hôtel de la Marine Sur réservation uniquement

Découvrez l‘Hôtel de la Marine pour les Journées européennes du patrimoine 2023 !

Venez parcourir les Appartements XVIIIe siècle des Intendants du Garde-Meuble de la Couronne pour vivre une expérience inédite. Le Confident, casque connecté, vous invite à une visite sonore immersive au cœur de l’histoire du monument. En fin de visite, admirez les salons d’apparat aux mille dorures et profitez d’une vue unique sur Paris depuis la loggia.

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75008 Paris Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France Monument emblématique de la place de la Concorde, l'Hôtel de la Marine est un superbe ensemble architectural créé au XVIIIe siècle par Ange-Jacques Gabriel, Premier architecte du Roi. Il abrita jusqu'en 1798 le Garde-Meuble de la Couronne avant de devenir, pendant plus de deux-cents ans, le siège du ministère puis de l'état-major de la Marine.

Venez visiter ce monument unique au cœur de Paris et découvrir ses appartements du XVIIIe siècle remeublés, ses salons d’apparat et son café dans un bâtiment entièrement restauré par le Centre des monuments nationaux. Métro : lignes 1, 8 et 12 à Concorde. Ligne 14 à Madeleine. Vélib : stations Cambon-Rivoli / Madeleine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Benjamin Gavaudo / Centre des monuments nationaux