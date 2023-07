Hôtel de la Marine – Visite libre Collection Al Thani et Salons & loggia Hôtel de la Marine Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Hôtel de la Marine – Visite libre Collection Al Thani et Salons & loggia 16 et 17 septembre Hôtel de la Marine Entrée libre dans la limite des places disponibles

Découvrez l’esposition de la Collection Al Thani à l’Hôtel de la Marine pour les Journées européennes du patrimoine 2023 !

L’exposition Trésors médiévaux du Victoria and Albert Museum : quand les Anglais parlaient français présente pour la première fois à Paris plus de 70 chefs-d’œuvre d’exception d’art médiéval. Ces œuvres proviennent de la célèbre collection d’art médiéval du Victoria and Albert Museum de Londres, l’une des plus importantes au monde.

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75008 Paris Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France Monument emblématique de la place de la Concorde, l'Hôtel de la Marine est un superbe ensemble architectural créé au XVIIIe siècle par Ange-Jacques Gabriel, Premier architecte du Roi. Il abrita jusqu'en 1798 le Garde-Meuble de la Couronne avant de devenir, pendant plus de deux-cents ans, le siège du ministère puis de l'état-major de la Marine.

Venez visiter ce monument unique au cœur de Paris et découvrir ses appartements du XVIIIe siècle remeublés, ses salons d’apparat et son café dans un bâtiment entièrement restauré par le Centre des monuments nationaux. Métro : lignes 1, 8 et 12 à Concorde. Ligne 14 à Madeleine. Vélib : stations Cambon-Rivoli / Madeleine

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

