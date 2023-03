[Rendez-vous d’Exception] Visite « Les métiers d’art à l’Hôtel de la Marine » Hôtel de la Marine Paris Catégorie d’Évènement: Paris

[Rendez-vous d’Exception] Visite « Les métiers d’art à l’Hôtel de la Marine » Hôtel de la Marine, 31 mars 2023, Paris. [Rendez-vous d’Exception] Visite « Les métiers d’art à l’Hôtel de la Marine » 31 mars – 2 avril Hôtel de la Marine À l’occasion de cette visite organisée dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, découvrez les différents métiers d’art dont les collections du XVIIIᵉ siècle présentées dans les appartements des Intendants du Garde-meuble de la Couronne témoignent toujours aujourd’hui. Vous êtes ensuite invités à pousser les portes de l’atelier Mathieu Lustrerie, spécialiste renommé de la restauration de luminaires anciens et créateur, installé depuis peu dans la cour d’honneur de l’Hôtel de la Marine. Tous publics à partir de 12 ans

Durée : 1 heure dans les appartements des Intendants puis 30 à 45 minutes dans l’atelier d’art de Mathieu Lustrerie Date du Rendez-vous d’Exception : Vendredi 31 mars de 19h30 à 20h30

Samedi 1er avril de 14h30 à 16h

Dimanche 2 avril de 14h30 à 16h Conditions de réservation : Sur réservation uniquement, dans la limite des places disponibles. Rendez-vous sur la e-billetterie de l’Hôtel de la Marine en cliquant ici.

Tarif unique : 15 €

Cette visite n’inclut pas l’accès aux salons d’apparat & à la loggia et aux galeries de la Collection Al Thani. Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75008 Paris Paris 75008 Quartier des Champs-Élysées Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « hoteldelamarine@monuments-nationaux.fr »}] [{« link »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2105565099690400153&famille=2204855145500402727 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T19:00:00+02:00 – 2023-03-31T20:30:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T16:00:00+02:00 luminaire patrimoine © Benjamin Gavaudo / Centre des monuments nationaux

