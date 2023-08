Hôtel de la Marine hôtel de la marine Dunkerque Catégories d’Évènement: Dunkerque

Nord Hôtel de la Marine hôtel de la marine Dunkerque, 16 septembre 2023, Dunkerque. Hôtel de la Marine 16 et 17 septembre hôtel de la marine entrée libre Présentation de l’histoire de la Marine à Dunkerque. Exposition des objets de la Marine : maquettes, peinture, drapeaux, affiches, tapes de bouches et du bâtiment de travail.

Tout public

Durée : 30 minutes hôtel de la marine 19 quai de la citadelle 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 marine nationale Détails Catégories d’Évènement: Dunkerque, Nord Autres Lieu hôtel de la marine Adresse 19 quai de la citadelle 59140 Dunkerque Ville Dunkerque Departement Nord Lieu Ville hôtel de la marine Dunkerque latitude longitude 51.039186;2.374091

