Brioude Hotel de la dentelle Brioude, Haute-Loire Hôtel de la Dentelle Hotel de la dentelle Brioude Catégories d’évènement: Brioude

Haute-Loire

Hôtel de la Dentelle Hotel de la dentelle, 18 septembre 2021, Brioude. Hôtel de la Dentelle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hotel de la dentelle

Admiez les nombreuses dentelles exceptionnelles présentées, elles rendent compte de la diversité de la production traditionnelle de la dentelle du Puy mais également du caractère véritablement européen de cet artisanat qui englobe différentes techniques Pass sanitaire obligatoire Petites histoires de dentelle, vraies ou fictives, et de béates locales… Hotel de la dentelle 29 rue du 4 septembre 43100 Brioude Brioude Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

