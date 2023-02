Cluny Polychrome de Brioude Hotel de la Dentelle Brioude Catégories d’Évènement: Brioude

Cluny Polychrome de Brioude Hotel de la Dentelle, 1 avril 2023, Brioude. Cluny Polychrome de Brioude 1 et 2 avril Hotel de la Dentelle Venez découvrir le Cluny Polychrome de Brioude, dentelle aux fuseaux moderne et haute en couleur. Hotel de la Dentelle 29 rue du 4 septembre 43100 BRIOUDE Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes Berceau du Cluny Polychrome de Brioude, l’Hotel de la Dentelle proposera gratuitement aux visiteurs de JEMA de découvrir et s’initier à cette technique d’excellence.

La visite offrira aux regards plus d’une centaine de creations contemporaines de nos dentellières : robes, bijoux, décoration de la table, tableaux…

Notre équipe travaillera devant les visiteurs afin de répondre au mieux à toutes leurs questions.

Ouverture samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Entrée libre exceptionnelle.

