Assistez à une conférence sur le peintre carcassonnais Jacques Ourtal et la cité de Carcassonne Hôtel de la cité de Carcassonne Carcassonne Catégories d’Évènement: Aude

Carcassonne Assistez à une conférence sur le peintre carcassonnais Jacques Ourtal et la cité de Carcassonne Hôtel de la cité de Carcassonne Carcassonne, 16 septembre 2023, Carcassonne. Assistez à une conférence sur le peintre carcassonnais Jacques Ourtal et la cité de Carcassonne Samedi 16 septembre, 16h00 Hôtel de la cité de Carcassonne Gratuit. Entrée libre. L’association des Amis de la Ville et de la Cité de Carcassonne, en partenariat avec le Groupe Cité Hôtels, organise une conférence avec Marie-Chantal Ferriol, CDAOA, qui présentera, au cœur de l’emblématique Hôtel de la Cité, les œuvres du peintre carcassonnais Jacques Ourtal sur le thème de la cité médiévale. Découvrez une présentation générale des multiples facettes du peintre avec le lien Facebook ci-dessous :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02mpc7cRzDQ8TZTqVN7uR8cLZS8yBi8HGRkDbjx44DVQLiayoTn7yUga1Sf6Yr6nxsl&id=100082091653471 Hôtel de la cité de Carcassonne Place Auguste Pierre Pont, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie https://www.cite-hotels.com/fr/etablissements/hotel-de-la-cite.html https://www.instagram.com/hoteldelacite/?hl=fr [{« link »: « https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02mpc7cRzDQ8TZTqVN7uR8cLZS8yBi8HGRkDbjx44DVQLiayoTn7yUga1Sf6Yr6nxsl&id=100082091653471 »}] L’Hôtel de la cité est un véritable joyau du patrimoine de Carcassonne, qui est lui-même inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Niché au cœur de la cité médiévale, cet établissement 5 étoiles occupe l’emplacement historique de l’ancien palais épiscopal. Il jouxte la majestueuse basilique Saint-Nazaire et offre une vue imprenable depuis les remparts sur la ville basse, créant ainsi une atmosphère enchanteresse où le passé et le présent se rencontrent. L’Hôtel de la cité est un lieu unique où l’on peut contempler les jardins, les murs et les pierres qui ont traversé les siècles. Les différents espaces de l’hôtel vous plongent dans une atmosphère à la fois néo-gothique et Art déco des années 20, mélangeant harmonieusement les styles architecturaux et les influences artistiques. Cet établissement offre ainsi une expérience hors du commun, alliant un cadre historique exceptionnel à des services et des équipements luxueux. Que ce soit pour un séjour de détente, une escapade romantique ou un événement spécial, l’Hôtel de la cité vous transporte dans une époque révolue tout en vous offrant le confort moderne d’un hôtel 5 étoiles. Vivez une expérience inoubliable et plongez dans l’histoire fascinante de Carcassonne en séjournant à l’Hôtel de la cité, où chaque instant est empreint de charme et d’élégance. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 ©Groupe Cité Accords et Suzanne Huc Bezombes Détails Catégories d’Évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu Hôtel de la cité de Carcassonne Adresse Place Auguste Pierre Pont, 11000 Carcassonne Ville Carcassonne Departement Aude Lieu Ville Hôtel de la cité de Carcassonne Carcassonne

Hôtel de la cité de Carcassonne Carcassonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carcassonne/