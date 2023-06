Explorez les secrets de cet hôtel lors des Journées européennes du patrimoine Hôtel de la cité de Carcassonne Carcassonne, 16 septembre 2023, Carcassonne.

Explorez les secrets de cet hôtel lors des Journées européennes du patrimoine 16 et 17 septembre Hôtel de la cité de Carcassonne Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 20 par visite.

L’Hôtel de la cité vous invite à découvrir les secrets de son histoire tout au long du week-end des Journées européennes du patrimoine.

Samedi 16 Septembre :

– Visites guidées gratuites à 10h30, 14h30 et 17h30.

– Conférence sur Jacques Ourtal à 16h00.

Dimanche 17 Septembre :

– Visites guidées gratuites à 10h30 et 15h30.

Profitez de ces occasions uniques pour plonger dans l’histoire fascinante de l’Hôtel de la cité et explorer ses trésors cachés. Les visites commentées vous permettront de découvrir les détails captivants de ce lieu emblématique, tandis que la conférence sur Jacques Ourtal vous apportera des informations supplémentaires sur une figure importante liée à cet endroit.

L'Hôtel de la cité est un véritable joyau du patrimoine de Carcassonne, qui est lui-même inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Niché au cœur de la cité médiévale, cet établissement 5 étoiles occupe l'emplacement historique de l'ancien palais épiscopal. Il jouxte la majestueuse basilique Saint-Nazaire et offre une vue imprenable depuis les remparts sur la ville basse, créant ainsi une atmosphère enchanteresse où le passé et le présent se rencontrent.

L’Hôtel de la cité est un lieu unique où l’on peut contempler les jardins, les murs et les pierres qui ont traversé les siècles. Les différents espaces de l’hôtel vous plongent dans une atmosphère à la fois néo-gothique et Art déco des années 20, mélangeant harmonieusement les styles architecturaux et les influences artistiques.

Cet établissement offre ainsi une expérience hors du commun, alliant un cadre historique exceptionnel à des services et des équipements luxueux. Que ce soit pour un séjour de détente, une escapade romantique ou un événement spécial, l’Hôtel de la cité vous transporte dans une époque révolue tout en vous offrant le confort moderne d’un hôtel 5 étoiles.

Vivez une expérience inoubliable et plongez dans l’histoire fascinante de Carcassonne en séjournant à l’Hôtel de la cité, où chaque instant est empreint de charme et d’élégance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

