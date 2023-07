« Loches à la Renaissance : d’étonnantes innovations » Hôtel de la Chancellerie Loches, 16 septembre 2023, Loches.

Au début du XVIe siècle, la ville de Loches est un véritable chantier. De nombreuses constructions voient le jour selon un style nouveau, emprunté d’Italie. Quelques monuments portent encore aujourd’hui la trace de ce foyer d’innovations, rappelant l’importance de la ville, figurant alors parmi les « bonnes villes » du royaume du France.

Hôtel de la Chancellerie 8 rue du Château, 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 59 48 21 http://http//www.ville-loches.fr Ancien hôtel particulier Renaissance, dans lequel sont installés le service du patrimoine de la Mairie de Loches ainsi que le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine répondant au Label Ville d’art et d’histoire.

Au rez-de-chaussée : salles d’exposition permanente présentant l’histoire de la ville de Loches, salle d’exposition temporaire accueillant des expositions d’artistes locaux.

A l’étage : bureaux du service du patrimoine et salle pédagogique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Ville de Loches