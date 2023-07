Découvrir un coffre-fort historique au cœur de Vendôme Hôtel de la Chambre des Comptes (maison annexe) Vendôme, 16 septembre 2023, Vendôme.

Découvrir un coffre-fort historique au cœur de Vendôme 16 et 17 septembre Hôtel de la Chambre des Comptes (maison annexe)

Ancien local des archives de la Chambre des Comptes (XVIe siècle), véritable « coffre-fort » des contrats et archives des comtes et des ducs de Vendôme, bâtiment restauré par l’association Résurgence qui en est propriétaire.

Exposition sur l’ensemble des travaux de restauration et présentation d’archives anciennes.

L’entrée se fait par la place Saint-Martin, à côté du Bar de la tour.

Hôtel de la Chambre des Comptes (maison annexe) 7 rue Renarderie, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 84 99 79 73 Édifice du XVIe siècle. Véritable « coffre-fort » de la Chambre des comptes, la maison annexe servit à la conservation des documents et archives des comtes et ducs de Vendôme jusqu’à ce qu’elles soient transférées à Paris dans la première moitié du XVIIIe siècle.

Le bâtiment a été totalement restauré par l’association Résurgence en Vendômois à laquelle il appartient.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Résurgence