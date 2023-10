Bâtiments fantastiques des Chartrons Hôtel de la Bourse maritime Bordeaux, 14 octobre 2023, Bordeaux.

Bâtiments fantastiques des Chartrons Samedi 14 octobre, 15h00 Hôtel de la Bourse maritime 6 € adulte. 3 € adhérent. Gratuit étudiant, demandeur d’emploi et carte jeune (sur présentation d’un justificatif). Sur inscription.

Pour les Journées nationales de l’architecture, nous vous proposons cette balade dans le quartier des Chartrons à la découverte de monuments peu connus du grand public. Nous y découvrirons, rue Ferrère, le CAPC, la maison du paysan et plus loin dans le quartier nous croiserons l’hôtel Fenwick, la cité Mondiale, l’église Saint-Louis des Chartrons et la Halle des Chartrons. L’ensemble de ces monuments seront appréciés de l’extérieur au cours d’une balade décontractée.

Hôtel de la Bourse maritime 1 place Lainé, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine http://toutartfaire.com/?p=6359 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tout-art-faire/evenements/visite-batiments-fantastiques-du-quartier-des-chartrons »}] Hôtel de la Bourse maritime de Bordeaux. Il abrite la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Bordeaux, le tribunal de commerce et le corps consulaire. Le bâtiment sert aussi d’espace de congrès, géré par la CCI, avec 150 manifestations accueillies annuellement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Nicolas Bulf