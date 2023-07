Visitez un hôtel préfectoral et particulier du XVIIIe siècle Hôtel de Klinglin – Hôtel préfectoral – Préfecture de la région Grand Est – Préfecture du Bas-Rhin Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Visitez un hôtel préfectoral et particulier du XVIIIe siècle Samedi 16 septembre, 10h00, 13h30, 16h00 Hôtel de Klinglin – Hôtel préfectoral – Préfecture de la région Grand Est – Préfecture du Bas-Rhin Gratuit. Inscription obligatoire.

Découvrez, au cours d’une visite commentée, un hôtel particulier construit entre 1731 et 1736, qui fut reconstruit à l’identique après un incendie en 1870.

Hôtel de Klinglin – Hôtel préfectoral – Préfecture de la région Grand Est – Préfecture du Bas-Rhin Place du Petit Broglie, 67842 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin Grand Est 03 88 21 68 70 http://www.bas-rhin.gouv.fr https://fr-fr.facebook.com/PrefetGrandEstBasRhin/;https://twitter.com/@Prefet67 [{« type »: « phone », « value »: « 03 88 21 68 84 »}, {« type »: « email », « value »: « pref-inscription@bas-rhin.gouv.fr »}] L’hôtel Klinglin est un hôtel particulier de Strasbourg construit par le prêteur royal François-Joseph de Klinglin entre 1731 et 1736. Attribué à l’architecte de la ville, Jean-Pierre Pflug, d’origine et de formation franconiennes, son plan entre cour et jardin et ses élévations traduisent un mélange de conception française et de traditions locales et germaniques. Sa façade principale donne sur le fossé du faux-rempart.

Après son incendie pendant la guerre de 1870 qui détruisit l’ensemble du bâtiment à l’exception de ses façades, l’hôtel fût reconstruit sensiblement à l’identique par les autorités impériales allemandes. Il est devenu en 1873, après sa restauration, la résidence du Statthalter d’Alsace-Lorraine et est aujourd’hui, le siège de la Préfecture de la région Grand Est – résidence de la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de Défense et de Sécurité Est, préfète du Bas-Rhin.

L’intérieur de l’hôtel est de style néo-rococo. Il comprend, au rez-de-chaussée, divers bureaux et salons et au premier étage, des salles à manger, des salons et chambres avec dépendances.

L’hôtel est classé au titre des Monuments historiques depuis 1921. Gratuit. Fr. ; All. ; Als. Tram B, C, F.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© Préfecture du Bas-Rhin