Vosges Venez admirer un escalier de la Renaissance ainsi que des caves médiévales Hôtel de Houdreville – Hôtel de ville Neufchâteau, 16 septembre 2023, Neufchâteau. Venez admirer un escalier de la Renaissance ainsi que des caves médiévales 16 et 17 septembre Hôtel de Houdreville – Hôtel de ville entrée et visite libres Venez découvrir la façade décorée de l’Hôtel de Ville, l’escalier de style Renaissance, avec ses cinq paliers et ses plafonds décorés de motifs géométriques ou végétaux (chêne, vigne, olivier), les caves et le puits du XVIème siècle. Hôtel de Houdreville – Hôtel de ville 28 rue Saint-Jean, 88300 Neufchâteau Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est 03 29 95 20 20 http://www.tourisme-ouest-vosges.fr/hotels-particuliers/ L’actuel hôtel de ville de Neufchâteau est un ancien hôtel particulier reconstruit de 1578 à 1594 sur un sous-sol du XVe siècle pour un riche marchand de grains, Jean Mengin de Houdreville. Vous pourrez y découvrir sa façade décorée, l’escalier de style Renaissance, avec ses cinq paliers (1594) et ses plafonds décorés de motifs géométriques ou végétaux (chêne, vigne, olivier), les caves et le puits du XVIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

