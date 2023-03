OUAOU Hôtel de Guînes Arras Catégories d’Évènement: Arras

L'association ARTZIMUT est atypique dans le monde des arts plastiques, à Arras mais peut-être aussi dans la région ou ailleurs. Elle a pris le parti de réunir à la fois des plasticiens et des artisans créateurs. Tous se veulent artistes. Dans leurs pratiques personnelles ils travaillent des formes d'expression différentes qu'ils exploitent ou détournent. Ils ont en commun leur désir de s'approprier un langage visuel, et même si leurs voies divergent, ils ont parfois les mêmes outils, les mêmes gestes, les mêmes matières à leur disposition. Il y a donc dans cette association une perpétuelle interrogation entre des pratiques qui se ressemblent et des propos qui diffèrent. Un constat s'y fait souvent : l'essence de la création n'est pas dans une pratique mais dans la manière de l'utiliser pour atteindre un sens.

OUAOU
28 mars – 2 avril
Hôtel de Guînes, Arras

2023-03-28T14:00:00+02:00 – 2023-03-28T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 art contemporain plasticien artzimut

