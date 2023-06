Venez découvrir cet hôtel d’exception Hôtel de Griffy Montpellier, 15 septembre 2023, Montpellier.

15 – 17 septembre Hôtel de Griffy

L’hôtel que nous visitons aujourd’hui a été construit en fusionnant trois anciennes maisons, s’étendant de la rue Gleyse à l’andronne, formant ainsi une séparation entre les numéros 26 et 24 de la rue de l’Aiguillerie. À l’époque, il était bordé au sud par une autre petite rue qui reliait la rue Gleyse et qui était anciennement connue sous le nom de rue de l’Alouette. Au XVᵉ siècle, un porche appelé « porche à Griffy » marquait l’entrée de cet édifice. Malheureusement, peu de vestiges subsistent aujourd’hui de ce château primitif.

Lorsque l’un des copropriétaires a entrepris de nettoyer les caves, il a découvert des salles voûtées ainsi qu’un passage ancien, qui avait été muré mais qui semblait autrefois servir de lien avec les immeubles en face. Les Griffys, une famille de commerçants italiens, ont acquis l’hôtel à la fin du XVᵉ siècle et l’ont possédé pendant environ un siècle. Suite au mariage de Garsinde de Griffy, la propriété a été transmise à la famille Roquefeuil, qui l’a conservée pendant plus d’un siècle. Cette famille était déjà connue dans la région du Languedoc depuis la croisade des Albigeois.

De Garsinde de Roquefeuil, l’hôtel est passé entre les mains de la famille Paveé de Villevieille. En 1758, cette famille a obtenu l’autorisation de placer deux animaux représentant les armoiries familiales à l’extrémité de l’entablement. En explorant la cour intérieure, vous pourrez admirer les colonnes de style toscan, un motif sculpté au-dessus de la porte d’entrée du jardin qui représente un fleuve, de charmants balcons ornés de motifs magnifiques donnant sur la cour intérieure, ainsi que de nombreux vestiges de l’époque de Louis XIII. Les dernières modifications ont eu lieu au XVIIIᵉ siècle, lorsque l’hôtel a changé de mains et a été acquis par les Soubeyran de Vic, avant d’être vendu à la Dame Coste de Fréjorgues. Fait intéressant, un passage souterrain devait autrefois relier cet hôtel à l’hôtel de Planque situé en face.

Classé au titre des Monuments historiques en 1944, l’hôtel de Griffy possède une architecture unique. La porte principale se trouve dans l’axe du vestibule, tandis que des colonnes séparent la cour de l’escalier, qui n’est pas visible depuis l’extérieur. En observant la façade, vous pourrez admirer les sculptures représentant les quatre saisons. En tant que monument historique, cet hôtel est protégé, notamment son porche, vestibule, escalier et élévation, qui ont été inscrits par arrêté le 18 octobre 1944.

