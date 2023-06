Visite d’un hôtel particulier au cœur de Montpellier Hôtel de Girard Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier.

Visite d’un hôtel particulier au cœur de Montpellier 16 et 17 septembre Hôtel de Girard 2,50 € par personne. Entrée libre.

Visitez librement la cour, les salons du rez-de-chaussée et le jardin de l’Hôtel de Girard.

Cet hôtel particulier privé est situé contre le musée Fabre. Son jardin et sa terrasse dominent l’esplanade Charles de Gaulle et le parvis du musée Fabre.

Un petit document de visite vous sera remis et un diaporama sera diffusé dans l’un des salons.

Hôtel de Girard 2 rue de la salle l’évêque, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie https://hoteldegirard.com Cet hôtel particulier avec cour et jardin est privé. Salons de réceptions et visites sont proposés.

L’hôtel de Girard porte le nom d’une des familles propriétaires au cours de son histoire. Parking Corum. Tramway Comédie ou Corum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Hôtel de Girard