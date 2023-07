Visite libre et commentée de l’hôtel de Froissard Hôtel de Froissard Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura Visite libre et commentée de l’hôtel de Froissard Hôtel de Froissard Dole, 16 septembre 2023, Dole. Visite libre et commentée de l’hôtel de Froissard 16 et 17 septembre Hôtel de Froissard Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimone, découvrez l’hôtel de Froissard grâce à des visites libres et commentées.

Cette demeure classée au titre des Monuments historiques, qui date de la Renaissance comtoise, a été construite et est habitée par la même famille depuis 1611 ! Venez admirer ses façades, son escalier d’honneur, sa cour et sa galerie. Hôtel de Froissard 7 Rue du Mont-Roland, 39100 Dole Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

