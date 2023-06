Réunion de concertation : mobilité en centre-ville Hôtel de France Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Réunion de concertation : mobilité en centre-ville
Vendredi 9 juin, 08h30
Hôtel de France
Entrée Libre

Atelier Mobilité
Comment mieux se déplacer dans le centre-ville de Roubaix ?

Diagnostic en marchant et petit-déjeuner à l'Hôtel de France

Au programme de cet atelier : R appel des changements à venir dans le centre-ville

Diagnostic de la mobilité en centre- ville : les freins à la mobilité, les problèmes rencontrés par les personnes à mobilité réduite, etc.

Recherche de solutions pour mieux se déplacer en centre-ville.

VENDREDI 9 JUIN DE 8H30 À 11H30
À L'HÔTEL DE FRANCE
1 Grand'Place, Roubaix

En présence de :

– Nabella MEZOUANE, Adjointe au maire en charge des Quartiers Centre

– Alexandre Garcin, Adjoint au maire en charge de la mobilité

