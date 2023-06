Découvrez un magnifique portail de la Renaissance taillé par Nicolas Bachelier Hôtel de Felzins Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Au détour d’une balade dans le centre historique de Toulouse, venez admirer l’ornementation riche et exubérante du portail de l’hôtel Felzins, daté du XVIe siècle.

Le portail de l’hôtel Felzins surprend par sa richesse. C’est une belle oeuvre de la Renaissance par Nicolas Bachelier. Le tympan du portail est une boiserie de la même époque décorée en bas-reliefs de folles sculptures d’inspiration païenne, voire érotique. De chaque côté du portail, un médaillon indique la date de l’édifice et une devise stoïcienne « Sustine et Abstine » : supporte et abstient toi.

Hôtel de Felzins 22 rue de la Dalbade, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Portail monumental de 1556, oeuvre du grand Bachelier, avec cabochons, satyres à grosses têtes, et avec comme devise « Sustine et Abstine » (supportez et abstenez-vous).

Magnifique tourelle dans la grande cour. Métro arrêt Carmes ou Esquirol.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

