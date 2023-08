Castillonnès Jazz Festival Hôtel de Cours de Thomazeau Castillonnès, 1 septembre 2023, Castillonnès.

Castillonnès,Lot-et-Garonne

L’association Castillonnès-Evènements-Loisirs et Culture organise le Castillonnès Jazz Festival à l’Hôtel de Cours de Thomazeau. Dix concerts sont prévus entre le 1er et le 17 septembre, retrouvez la programmation sur le site web.

Possibilité de restauration sur place, uniquement sur réservation..

2023-09-01 fin : 2023-09-17 . EUR.

Hôtel de Cours de Thomazeau Rue du Petit Paris

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Castillonnès-Evènements-Loisirs et Culture association is organizing the Castillonnès Jazz Festival at the Hôtel de Cours de Thomazeau. Ten concerts are scheduled between September 1 and 17, and you can find the program on the website.

Catering available on site, by reservation only.

La asociación Castillonnès-Evènements-Loisirs et Culture organiza el Festival de Jazz de Castillonnès en el Hôtel de Cours de Thomazeau. Entre el 1 y el 17 de septiembre se celebrarán diez conciertos, cuyo programa puede consultarse en la página web.

Catering disponible in situ, sólo con reserva previa.

Der Verein Castillonnès-Evènements-Loisirs et Culture organisiert das Castillonnès Jazz Festival im Hôtel de Cours de Thomazeau. Zwischen dem 1. und 17. September sind zehn Konzerte geplant, das Programm finden Sie auf der Website.

Es besteht die Möglichkeit, vor Ort zu essen, nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Coeur de Bastides