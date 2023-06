Immergez-vous dans la demeure de la famille des De Cours de Thomazeau Hôtel de Cours de Thomazeau Castillonnès Castillonnès Catégories d’Évènement: Castillonnès

Immergez-vous dans la demeure de la famille des De Cours de Thomazeau 16 et 17 septembre Hôtel de Cours de Thomazeau Gratuit. Entrée libre. Découvrez la maison de la famille De Cours de Thomazeau lors d'une visite libre. Cet édifice du XVIIIe siècle, inscrit au titre des Monuments historiques, offre des pièces et des caves somptueuses. Hôtel de Cours de Thomazeau 8 rue du Petit Paris, 47330 Castillonnès Castillonnès 47330 Bounet Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 37 19 12 17 – 05 53 36 80 49 http://decoursdethomazeau.com Hôtel bâti vers 1770 sur les ruines d'un château médiéval, composé d'un corps de logis et de deux ailes de communs en retour d'équerre cantonnant une cour fermée par une grille en fer forgé.

L’édifice a été bâti par les De Cours de Thomazeau, famille aristocratique de créoles enrichis par la culture et le négoce de la canne à sucre en Martinique.

L’édifice témoigne les goûts raffinés d’une petite noblesse provinciale cosmopolite au cours du siècle des Lumières, ce qui exclut toute trace de féodalité encore très présente dans la région. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

