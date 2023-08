Visites guidées de l’hôtel de Courcy Hôtel de Courcy Rennes, 16 septembre 2023, Rennes.

Visites guidées de l’hôtel de Courcy 16 et 17 septembre Hôtel de Courcy Sur inscription – 30 personnes par créneau

L’hôtel de Courcy

Salle des assemblées du Conseil Régional

XIXe siècle

Construit vers 1830 par l’architecte Louis Richelot, cet hôtel particulier inspiré des villas palladiennes est rythmé par des colonnes à chapiteaux ioniques et doté d’un belvédère à ferronnerie épurée. Il a bénéficié d’une restauration suite à son acquisition par le Conseil Régional en 1983.

Rennes – Histoire, institution et patrimoine à l’hôtel de Courcy

Hôtel néo-classique qui comporte un rez-de-chaussée, un étage noble et un attique surmonté d’un fronton. Cette construction rectangulaire est ouverte sur une cour avec une façade qui, au premier étage, est couronnée d’une balustrade prolongeant celle de la colonnade ionique. A l’intérieur, certaines pièces conservent des boiseries. Le plafond du vestibule d’entrée est orné d’une fresque.

