Conférences sur la restauration du portrait de Louis XIV à cheval Vendredi 15 septembre, 11h30 Hôtel de Courbouzon Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’histoire du portrait de Louis XIV, qui est resté accroché dans les boiseries du Grand Salon de l’hôtel de Courbouzon pendant plus de 300 ans avant d’être restauré en vue d’une exposition au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon.

Au programme de 11h30 à 14h : un reportage sonore, des échanges avec des étudiants-médiateurs, la découverte des coulisses de la restauration.

Puis participez à un après-midi de conférences :

– 14h30 : accueil et introduction par Sandra Bazin-Henry, maître de conférences en histoire de l’art moderne à l’UFR SLHS de l’université de Franche-Comté ; Sophie Montel, maître de conférences en histoire de l’art et archéologie du monde grec à l’UFR SLHS de l’université de Franche-Comté ;

– 14h45 : présentation du travail de restauration du portrait de Louis XIV à cheval par Françoise Le Corre, restauratrice de peintures ;

– 15h30 : « Peindre et multiplier le portrait du roi dans la France du XVIIe siècle : le cas de René-Antoine Houasse (ca. 1645-1710) », par Matthieu Lett, maître de conférences en histoire de l’art moderne, université de Bourgogne ;

– 16h15 : « Histoire et architecture de l’hôtel de Courbouzon-Villefrancon » par Christiane Roussel, conservatrice honoraire de l’Inventaire général du patrimoine.

En 1732, Claude-Antoine Bocquet de Courbouzon (1682-1762), conseiller au parlement de Besançon, intermédiaire incontournable entre le parlement comtois et la cour, achète un terrain rue du Perron – actuelle rue Chifflet – provenant d'une partie du clos de l'abbaye Saint-Vincent. Il y fait construire deux hôtels : le premier (18 rue Chifflet) entre 1732 et 1738, les travaux du second (20 rue Chifflet) s'étalant probablement entre 1739 et 1744.

Le fonds des deux hôtels est partagé dès 1741, à la suite du mariage du fils cadet, Claude-François, qui reçut le bel hôtel neuf du 18 rue Chifflet ; Marie François, son frère aîné religieux, partageant le second hôtel, plus modeste en taille, avec son père.

L’architecture de l’hôtel est caractéristique des demeures privées des parlementaires bisontins au XVIIIe siècle : le passage cocher débouchant sur une cour avec un escalier d’honneur situé à gauche du passage revient certainement à l’architecte Jean-Pierre Galezot, qui emploie la même formule non loin de là, à l’hôtel d’Etrabonne (127 Grande rue) en 1739 ou à l’hôtel du Chatelet (9 rue de Pontarlier) en 1742.

À la mort de Claude-François de Courbouzon, l’hôtel du 18 rue Chifflet est vendu à Jacques-François Pourcheresse, puis à François-Ignace Boudret, conseiller au parlement, qui fait exécuter d’importants travaux de décoration. Les deux cheminées en pierre polie du Grand salon datent de cette période, entre 1778 et 1791. L’hôtel restera ensuite propriété de la famille de Villefrancon. L’hôtel du 20 rue Chifflet appartiendra à différentes familles, dont celle d’Hilaire de Chardonnet. En 1943, les deux hôtels sont occupés par l’association pour la protection de l’enseignement ménager dans le diocèse de Besançon, qui y abrite une école ménagère. L’État achète les lieux en avril 1958 pour y installer l’université et les sociétés savantes de Besançon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T11:30:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

© Françoise Le Corre