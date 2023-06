Visite de l’hôtel de grand quartier général Clévans Hôtel de Clévans Besançon Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Visite de l'hôtel de grand quartier général Clévans
16 et 17 septembre
Entrée libre

Visite de ce magnifique hôtel construit en 1739. Vous pourrez déambuler dans la cour d'honneur, les salons, la salle à manger, le splendide escalier à la française et le jardin.

Cet hôtel a servi de siège à la Gestapo de 1943 à 1944. Vous pourrez visiter la cellule dans laquelle les résistants étaient mis en attente avant d’être interrogés dans les caves.

Sur l'un des murs de cette étroite pièce, on peut toujours lire les témoignages poignants gravés par les prisonniers.

Hôtel de Clévans
4 Rue du Général Lecourbe, 25000 Besançon

L'hôtel de Clévans a été construit en 1739 pour Joseph Lebas de Clévans, conseiller au parlement de Besançon, issu d'une famille parisienne.

Actuellement occupé par le commandant d’armes de la place de Besançon, cette résidence a accueilli et hébergé plusieurs personnages célèbres comme le duc d’Aumale (fils du Roi Louis-Philippe), le baron Marulaz ou le général de Lattre de Tassigny.

Cet hôtel a également servi de siège à la gestapo de 1943 à 1944.

Ce lieu a su garder son caractère malgré le temps et les péripéties de l'histoire.

Parking de la Gare d'Eau gratuit le week-end. Arrêts de bus place Granvelle

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00
2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

