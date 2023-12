Marché de Noël d’artistes Hôtel de Clérieu Romans-sur-Isère, 13 décembre 2023 10:00, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

8 Artistes présents : P. Bernard-Lacour – A. Blaise – L. Bonhomme – D. Greuzard – A. Roth – Sèvange – A. Sorrel – M. Vallet

Peintures, dessins, sculptures, gravures, bijoux, photographie aux prix atelier..



Vernissage le 15/12 à 18h.

2023-12-13 10:00:00 fin : 2023-12-17 19:00:00.

Hôtel de Clérieu Place aux Herbes

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



8 Artists present : P. Bernard-Lacour – A. Blaise – L. Bonhomme – D. Greuzard – A. Roth – Sèvange – A. Sorrel – M. Vallet

Paintings, drawings, sculptures, engravings, jewelry, photography at workshop prices…



Vernissage on 15/12 at 18h

8 Artistas presentes : P. Bernard-Lacour – A. Blaise – L. Bonhomme – D. Greuzard – A. Roth – Sèvange – A. Sorrel – M. Vallet

Pinturas, dibujos, esculturas, grabados, joyas, fotografía a precios de taller…



Inauguración el 15/12 a las 18h

8 Anwesende Künstlerinnen und Künstler : P. Bernard-Lacour – A. Blaise – L. Bonhomme – D. Greuzard – A. Roth – Sèvange – A. Sorrel – M. Vallet

Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Drucke, Schmuck, Fotografie zu Atelierpreisen…



Vernissage am 15.12. um 18 Uhr

