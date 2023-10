Exposition de l’Association « Le Coin des Arts » Hotel de clérieu Romans-sur-Isère, 13 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

EXPOSITION de l’Association « Le Coin des Arts’ originaire de Malissard

Du13 au 29 octobre 2023 à l’Hôtel de Clérieu



Ouvert le lundi de 14:00 à 19:00

Et du mardi au dimanche de 10:00 à 19:00



VERNISSAGE LE VENDREDI 13 Octobre à partir de 18h30..

Hotel de clérieu Place aux Herbes

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



EXHIBITION by the Association « Le Coin des Arts » from Malissard

From October 13 to 29, 2023 at the Hôtel de Clérieu



Open Monday from 14:00 to 19:00

And Tuesday to Sunday from 10:00 to 19:00



OPENING ON FRIDAY, October 13 from 6:30pm.

EXPOSICIÓN de la Asociación « Le Coin des Arts » de Malissard

Del 13 al 29 de octubre de 2023 en el Hôtel de Clérieu



Abierto el lunes de 14:00 a 19:00

Y de martes a domingo de 10:00 a 19:00



INAUGURACIÓN EL VIERNES 13 de octubre a partir de las 18:30.

AUSSTELLUNG des Vereins « Le Coin des Arts’ originaire de Malissard »

Vom 13. bis 29. Oktober 2023 im Hôtel de Clérieu



Geöffnet am Montag von 14:00 bis 19:00

Und Dienstag bis Sonntag von 10:00 bis 19:00 Uhr



VERNISSAGE AM FREITAG, den 13. Oktober ab 18:30 Uhr.

