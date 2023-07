Visite commentée Hôtel de Chouys Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Visite commentée Hôtel de Chouys Bourges, 16 septembre 2023, Bourges. Visite commentée Samedi 16 septembre, 10h15, 14h15, 15h15, 16h15 Hôtel de Chouys Sans inscription mais groupes limités à 25 personnes Visite commentée exceptionnelle de l’hôtel de Chouys, actuel archevêché. Avec l’aimable autorisation de Monseigneur Beau. Hôtel de Chouys 4 avenue du 95e de Ligne, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire L’hôtel de Chouys est bâti de 1665 à 1672 pour le chanoine Charles de Chouys.Trois corps de logis entourent une cour centrale, prolongés par deux pavillons sur rue. Les intendants de la province de Berry, dont Dey de Séraucourt, y séjournèrent à la fin du XVIIe siècle. L’hôtel héberge l’actuel archevêché depuis 1937. bus de ville, parkings Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:15:00+02:00 – 2023-09-16T11:15:00+02:00

