Puy-de-Dôme Jeune Chœur Régional d’Auvergne à l’Hôtel de Chazerat Hôtel de Chazerat Clermont-Ferrand, 16 septembre 2023, Clermont-Ferrand. Jeune Chœur Régional d’Auvergne à l’Hôtel de Chazerat Samedi 16 septembre, 17h30, 18h30 Hôtel de Chazerat Le Jeune Chœur d’Auvergne, dirigé par le chef professionnel Noé Chapolard, vous propose de découvrir des extraits de son programme « Trost, Réconfort et Consolation » qui met à l’honneur des œuvres de compositeurs germaniques de la période Romantique.

RDV le samedi 16/9 à 17h30 et à 18h30 pour une durée d’environ 25 minutes (répertoire Trost Romantisme Allemand du 19ème) dans la cour ovale (dans le salon Doré en cas de mauvais temps). Hôtel de Chazerat 4 Rue Blaise Pascal, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Les Bughes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 41 27 10 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes Construit entre 1760 et 1769, l’Hôtel de Chazerat constitue le plus beau témoignage de l’architecture néoclassique du XVIIIe siècle en Auvergne. Il abrite aujourd’hui la direction régionale des affaires culturelles, service déconcentré du Ministère de la Culture. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

