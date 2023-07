Visite de l’Hôtel de Chazerat – Direction régionale des affaires culturelles Hôtel de Chazerat Clermont-Ferrand, 16 septembre 2023, Clermont-Ferrand.

Visite de l’Hôtel de Chazerat – Direction régionale des affaires culturelles 16 et 17 septembre Hôtel de Chazerat inscription par tel à partir du 1er septembre

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les visiteurs auront accès à la remarquable cour intérieure ovale, ornée de chapiteaux ioniques, ainsi qu’aux salons d’apparat, dont le grand salon blanc et or orné de médaillons de gypse représentant les saisons à partir des motifs créés par Edmé Bouchardon pour la fontaine des Quatre Saisons à Paris. La terrasse et le jardin à la française seront également accessibles au public, ainsi que le vestibule d’entrée d’une belle originalité avec son trompe-l’œil.

Derniere visite à 18h00.

Hôtel de Chazerat 4 Rue Blaise Pascal, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Les Bughes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 41 27 10 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 41 27 00 »}] Construit entre 1760 et 1769, l’Hôtel de Chazerat constitue le plus beau témoignage de l’architecture néoclassique du XVIIIe siècle en Auvergne. Il abrite aujourd’hui la direction régionale des affaires culturelles, service déconcentré du Ministère de la Culture.

©DRAC ARA