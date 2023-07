Exposition photos sur l’hôtel de Chazerat hier et aujourd’hui Hôtel de Chazerat Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme Exposition photos sur l’hôtel de Chazerat hier et aujourd’hui Hôtel de Chazerat Clermont-Ferrand, 16 septembre 2023, Clermont-Ferrand. Exposition photos sur l’hôtel de Chazerat hier et aujourd’hui 16 et 17 septembre Hôtel de Chazerat Visite libre de l’exposition photographique sur l’hôtel de Chazerat hier et aujourd’hui dans le Salon bleu samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 de 13h à 19h. Hôtel de Chazerat 4 Rue Blaise Pascal, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Les Bughes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 41 27 10 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 41 27 00 »}] Construit entre 1760 et 1769, l’Hôtel de Chazerat constitue le plus beau témoignage de l’architecture néoclassique du XVIIIe siècle en Auvergne. Il abrite aujourd’hui la direction régionale des affaires culturelles, service déconcentré du Ministère de la Culture. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

