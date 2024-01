Cours de sculpture sur pierre Hôtel de Châteaubriant Nantes, samedi 25 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-25 09:00 – 12:30

Gratuit : non Session de 3h : 30 €. Adhésion à l’association obligatoire : individuel 25 € / moins de 30 ans : 10 € Réservez le nombre de séances que vous souhaitez. Réservation au 02 40 48 23 87 / contact©nantesrenaissance.fr adulte

A vos massettes et à vos ciseaux ! Inscrivez-vous aux ateliers libres de sculpture sur pierre où vous pourrez laisser libre cours à votre imagination et votre créativité, dans une ambiance conviviale. Cette activité est réservée à un public adulte et limitée à 4 élèves par session. Vous êtes libre de vous inscrire au nombre de sessions que vous souhaitez suivre pour mener à bien votre projet personnel.

Hôtel de Châteaubriant Centre Ville Nantes 44000

02 40 48 23 87 https://www.nantesrenaissance.fr