Cours de modelage sur argile Hôtel de Châteaubriant Nantes, jeudi 29 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-29 18:00 – 21:00

Gratuit : non Session de 3h : 30 €. Adhésion à l’association obligatoire : individuel 25 € / moins de 30 ans : 10 € Réservez le nombre de séances que vous souhaitez. Réservation au 02 40 48 23 87 / contact©nantesrenaissance.fr adulte

Venez découvrir la méthode d’apprentissage des sculpteurs sur pierre par le biais du modelage en argile, la terre reste le premier support technique et pratique pour aborder avec facilité la troisième dimension. Chaque projet sera personnalisé selon vos envies dans une ambiance chaleureuse. Les initiés comme les débutants sont les bien venus dans cet atelier. Public : adultes

Hôtel de Châteaubriant Centre Ville Nantes 44000

0240482387 https://www.nantesrenaissance.fr