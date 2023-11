Cours de modelage – Par Nantes Renaissance Hôtel de Châteaubriant Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Cours de modelage – Par Nantes Renaissance Hôtel de Châteaubriant Nantes, 16 novembre 2023, Nantes. 2023-11-16

Horaire : 18:00 21:00

Gratuit : non Séance de 3h à 30 € Adhésion 2023 à Nantes Renaissance obligatoire : 12,50 € adulte Venez découvrir la méthode d’apprentissage des sculpteurs par le biais du modelage. La terre reste le premier support technique et pratique pour aborder avec facilité la troisième dimension. Chaque projet sera personnalisé selon vos envies dans une ambiance chaleureuse. Public : adultes Hôtel de Châteaubriant Centre-ville Nantes 44000

0240482387 https://www.nantesrenaissance.fr Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Hôtel de Châteaubriant Adresse 13 Rue de Briord Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max adulte Lieu Ville Hôtel de Châteaubriant Nantes latitude longitude 47.2170202, -1.5532592

Hôtel de Châteaubriant Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/