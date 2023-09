« Les Ombres », une mini-tournée de concert dans des hôtels particuliers Hôtel de Cambacérès Montpellier, 17 septembre 2023, Montpellier.

Deux musiciens de l’ensemble des Ombres reviennent aux fondamentaux avec ce programme qui invite dans la ronde leurs compositeurs de cœur. François Couperin en éclaireur convie la dynastie Bach, père et fils, le poète Purcell, le coloriste Rameau et le génie de l’opéra, Mozart, dans un florilège de transcriptions inédites.

Retrouvez les autres concerts du groupe durant le week-end à l’hôtel d’Aurès, à l’hôtel de Baschy-du-Cayla et à l’hôtel de Lunas !

Hôtel de Cambacérès 3 rue Sainte-Croix, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/les-ombres-a-lhotel-de-cambaceres »}] Hôtel particulier du XVIIIe siècle attribué à l’architecte Jean Giral, l’hôtel Cambacérès a été conçu dans la tradition des édifices de son temps avec une cour intérieure sur laquelle s’ouvre un imposant escalier en loggia, dont la surface est plus grande que celle de la cour elle-même.

Il a été construit pour Dominique Cambacérès, chef de la branche des Restinclières devenus plus tard Montlaur de Murles par mariage. Conseiller à la cour des comptes, il édifie à partir de 1707 cet hôtel particulier, à l’emplacement d’une demeure familiale dont il hérite.

La façade, caractérisée par de nombreuses ouvertures qui allègent la structure, est inscrite au titre des Monuments historiques. Zone piétone.

