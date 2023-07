Présentation d’un hôtel particulier Hôtel de Bretagne dit « la Capitainerie » Blois, 16 septembre 2023, Blois.

Présentation d’un hôtel particulier 16 et 17 septembre Hôtel de Bretagne dit « la Capitainerie »

Dans le cadre de leur formation, des étudiants de BTS ont suivi un module d’enseignement sur la Renaissance à Blois et la préparation d’une présentation de monument.

Hôtel de Bretagne dit « la Capitainerie » 6 rampe des Fossés-du-Château 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 Hôtel particulier du XVIe siècle, la Capitainerie surplombe l’église Saint-Nicolas et la Loire. L’hôtel présente une cour intérieure avec galerie et escalier en vis et une très rare loggia ouverte sur la Loire.

Service Ville d’art et d’histoire de Blois