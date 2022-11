Bourgtheroulde et ses décors ! (4-6 ans) Hôtel de Bourgtheroulde Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Bourgtheroulde et ses décors ! (4-6 ans) Hôtel de Bourgtheroulde, 21 décembre 2022, Rouen. Bourgtheroulde et ses décors ! (4-6 ans) Mercredi 21 décembre, 14h00 Hôtel de Bourgtheroulde

Tarif plein : 5€; tarif réduit ; 2,50€ (familles nombreuses, parents en recherche d’emploi ou étudiants); réservation obligatoire

atelier de découverte sur les décors de l’hôtel de Bourgtheroulde Hôtel de Bourgtheroulde 15 place de la Pucelle Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Viens découvrir les nombreux décors qui se cachent sur les murs de l’hôtel de Bourgtheroulde, notamment des animaux fantastiques et d’autres venus de tous les continents. Tu pourras ensuite participer à un atelier, où tu créeras ton décor, selon tes goûts, à partir des éléments que tu auras vus durant la visite.

2022-12-21T14:00:00+01:00

2022-12-21T16:00:00+01:00

