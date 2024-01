Don de sang Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Fin : 2024-01-25T09:00:00+01:00 – 2024-01-25T13:00:00+01:00 L’hôtel de Métropole accueille l’EFS jeudi 25 janvier 2024 pour effectuer des dons de sang.

Actuellement le niveau des réserves de sang est très fragile.

Le début d'année est une période où la fréquentation des collectes est en baisse suite aux épidémies hivernales, alors donner son sang, utile pour aider un malade dans le besoin. Une belle façon de commencer l'année, n'est-ce pas ?

Hôtel de Bordeaux Métropole
rue Jean Fleuret 33000 Bordeaux

