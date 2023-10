Conseil de Métropole du 1er décembre 2023 Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Conseil de Métropole du 1er décembre 2023 Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux, 1 décembre 2023, Bordeaux. Conseil de Métropole du 1er décembre 2023 Vendredi 1 décembre, 09h30 Hôtel de Bordeaux Métropole Entrée libre dans la limite des places disponibles Le conseil métropolitain aura lieu vendredi 1er décembre 2023 à partir de 9h30 à l’Hôtel de Bordeaux Métropole. Pour suivre les débats, plusieurs options : Sur le site web de Bordeaux Métropole

Sur la chaîne Youtube de Bordeaux Métropole

Vous pouvez également suivre le déroulé des débats sur le compte X (twitter) de Bordeaux Métropole : https://twitter.com/bxmetro Hôtel de Bordeaux Métropole esplanade charles de gaulle bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/metropole/linstitution-territoire/conseil-metropole?p=9e84f869-4c9d-4f50-84f4-5f5bf82ccefa »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Chau00eene officielle de Bordeaux Mu00e9tropole. », « type »: « rich », « title »: « Bordeaux Mu00e9tropole », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/xUNVofOMQdZk5uxik51EoxaX2wTsIDAw-ItO0e1Z1BlDsRnzRR_CvcqD2AzTYL9PUqBUZ1TUgkY=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCoe1Ct3U6xE_4oCPahXuVyA », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900, « thumbnail_width »: 900, « messages »: [« YouTube channel not found via data API… »], « html »: « « , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/c/bordeauxmetropole-officiel »}, {« link »: « https://twitter.com/bxmetro »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T09:30:00+01:00 – 2023-12-01T19:30:00+01:00

2023-12-01T09:30:00+01:00 – 2023-12-01T19:30:00+01:00 Bordeaux Métropole Conseil de Métropole Anaïs Sibelait -Bordeaux Métropole Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Hôtel de Bordeaux Métropole Adresse esplanade charles de gaulle bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux latitude longitude 44.836814;-0.585151

Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/