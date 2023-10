DERRIERE LES CHIFFRES Hôtel de Bordeaux Métropole, Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde DERRIERE LES CHIFFRES Hôtel de Bordeaux Métropole, Bordeaux, 23 novembre 2023, Bordeaux. DERRIERE LES CHIFFRES 23 – 29 novembre Hôtel de Bordeaux Métropole, Entrée libre et gratuite, aux heures d’ouverture de Bordeaux Métropole, à partir de 14 ans En collaboration avec le collectif « Nous Toutes Lyon », l’illustratrice Fanny Vella a réalisé des portraits, en noir et blanc, de femmes victimes de féminicides. Cette série s’appelle « Derrière les chiffres ». Ses portraits rappellent que derrière les chiffres, il y a des femmes, des filles, des amies et qu’elles avaient une vie. Hôtel de Bordeaux Métropole, esplanade Charles de Gaulle, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T09:00:00+01:00 – 2023-11-23T17:00:00+01:00

2023-11-29T09:00:00+01:00 – 2023-11-29T17:00:00+01:00 dessin Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Hôtel de Bordeaux Métropole, Adresse esplanade Charles de Gaulle, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Hôtel de Bordeaux Métropole, Bordeaux latitude longitude 44.837392;-0.584866

Hôtel de Bordeaux Métropole, Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/