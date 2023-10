MIXITE DES METIERS Hôtel de Bordeaux Métropole, Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde MIXITE DES METIERS Hôtel de Bordeaux Métropole, Bordeaux, 20 novembre 2023, Bordeaux. MIXITE DES METIERS 20 – 30 novembre Hôtel de Bordeaux Métropole, Entrée libre et gratuite – Tout public – Heures d’ouverture de Bordeaux Métropole, du lundi au vendredi 9h/17h « Mixité des Métiers », est un projet de création photographique porté sur le territoire par Olivier Poggianti auprès de 26 femmes dans des secteurs d’activité traditionnellement masculins. En écho à l’exposition se tenant à la Halle des Chartrons lors de cette même Quinzaine, les différents portraits des 6 agentes de la Métropole participant à ce projet, sont installés dans le hall de l’Hôtel de Bordeaux Métropole. Venez découvrir l’univers de ces femmes évoluant au service des usagers, que ce soit à la collecte des déchets, à la signalisation, à la maintenance des bus ou encore au numérique à travers le regard du photographe. Hôtel de Bordeaux Métropole, esplanade Charles de Gaulle, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T09:00:00+01:00 – 2023-11-20T17:00:00+01:00

2023-11-30T09:00:00+01:00 – 2023-11-30T17:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Hôtel de Bordeaux Métropole, Adresse esplanade Charles de Gaulle, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Hôtel de Bordeaux Métropole, Bordeaux latitude longitude 44.837392;-0.584866

Hôtel de Bordeaux Métropole, Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/