Vendredi 10 novembre 2023 à de 9h à 13h : Bordeaux Métropole en partenariat avec la Foncière Solidaire Nouvelle Aquitaine organise une matinée professionnelle dédiée au foncier et immobilier économique à vocation sociale et solidaire en territoire métropolitain !

Vous êtres une collectivité, un acteur ou entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), un professionnel de l’immobilier (aménageur, bailleur, promoteur, etc.) ou encore un acteur du milieu universitaire… et / ou que le domaine du foncier et de l’immobilier innovant vous intéresse, cet événement et pour vous !

Au programlme de cette journée, deux tables rondes animées par des intervenants variés, des témoignages inspirants et un espace d’échanges en direct entre l’offre et la demande immobilière.

Plus d’information sur le déroulé

INFOS PRATIQUES :

Hôtel de Bordeaux Métropole

Salle du Conseil

Rue Jean Fleuret / Esplanade Charles-de-Gaulle

Tram A, stations Palais de Justice ou Mériadeck

Bus 4, 5 et 15, arrêts Palais de Justice ou Galerie des Beaux-Arts

V3, station Palais de Justice

✍️ Inscription via le formulaire en ligne

© Sylvain Tastet, A’urba