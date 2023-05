Bordeaux Tech’Day 5ème édition Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

« Bordeaux Tech'Day » est un événement gratuit destiné aux professionnels, pour apprendre et réapprendre autour des opportunités qu'offrent les entrepreneurs accompagnés par la technopole, à travers leurs nouvelles technologies. Cette cinquième édition attend plus de 600 participants, 80 startups exposantes et ouvrira ses portes au public à l'Hôtel de la métropole dès 9h. Retrouvez les startups, alumnis et partenaires de Bordeaux Technowest, tous unis avec un seul et même objectif : promouvoir l'innovation ! Au programme cette édition Bordeaux Tech'Day

• Quatre tables rondes pour échanger autour de la décarbonation, des Start-up « Deeptech », de la stratégie sur l’impact et de l’Open Innovation.

• Un focus sur Cockpit, le futur siège de la technopole Bordeaux Technowest

