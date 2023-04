Atelier – Exposition Chimie Biosourcée, Chimie de demain Hôtel de Bordeaux Métropole, 16 mai 2023, Bordeaux.

Atelier – Exposition Chimie Biosourcée, Chimie de demain Mardi 16 mai, 17h00 Hôtel de Bordeaux Métropole Sur inscription

La chimie est une science expérimentale qui étudie les substances, leurs

structures et les réactions qui les transforment. Elle est partout et l’essentiel

des produits qui font partie de notre quotidien ont un lien avec elle. Elle est

donc au premier rang des solutions à développer pour rendre notre monde

durable.

L’exposition vous emmène à la découverte de la chimie biosourcée, une

chimie dans laquelle les ressources fossiles sont partiellement ou

complètement remplacées par des ressources issues de la biomasse. La

nature est en effet un vivier de molécules et de matériaux utilisables à l’infini.

Cette chimie est aujourd’hui au cœur de la bioéconomie.

Nous vous proposons de découvrir ce domaine de la chimie, déjà au cœur de notre quotidien, et d’aller plus loin en participant à des ateliers ludiques illustrant concrètement l’utilisation de produits et matériaux biosourcés :

• Fabrication d’un plastique biosourcé

Avec des matières biosourcées comme de la glycérine végétale, de la fécule de maïs, du vinaigre et un peu d’eau, l’animateur vous propose de fabriquer du plastique.

• Imprimer en 3d

Présentation d’une imprimante 3D et son utilisation avec des filaments biosourcés.

Inscrivrez-vous ici : https://www.billetweb.fr/atelier-exposition-chimie-biosourcee-chimie-de-demain

Attention, nombre de place limité !

Hôtel de Bordeaux Métropole Esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux cedex Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16T17:00:00+02:00 – 2023-05-16T18:30:00+02:00

